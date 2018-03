CIUDAD DE MÉXICO.-A través de la cuenta oficial de Fortnite en Twitter, Epic Games presentó la nueva arma que llegará pronto al juego; ni más, ni menos que un lanzamisiles teledirigido, el cual siempre buscará a su objetivo, no importando que tan lejos o escondido se encuentre.

Everything you need to start your rocket riding taxi service 🚕🚀! pic.twitter.com/ZVlsfNdfha

— Fortnite (@FortniteGame) March 28, 2018