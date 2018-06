Epic demanda a ex-empleado que filtró información de Fortnite

E.U.-Epic Games se encuentra en una disputa legal con uno de sus ex-empleados, esto debido a que filtró información de Fortnite, su juego más reciente y exitoso.

Específicamente, dio a conocer lo que sucedería al final de la Temporada 3 del juego con el choque del meteorito, así como la temática de la Temporada 4 que sería de superhéroes; cosa que fue cierta.

Al hacer una investigación de cómo se filtró la información, la desarrolladora dio con Thomas Hannah, quien laboró con ellos como contratista del área de calidad y dio a conocer los detalles del juego unas semanas después de que dejara su puesto.

Así, se inició el conflicto legal desde mayo de 2018. Hannah declaró que no fue su intención el dar a conocer lo que sucedería en el famoso Battle Royale, que si lo dijo fue en una charla informal, no esperaba que alguien publicara sus palabras en foros de internet. Como dato, Epic señala que la filtración se dio por un tercero del cual no dieron su nombre.

A pesar de la explicación del implicado, la empresa continuó con su demanda, misma que se dirimirá en la Corte de Distrito de Carolina del Norte, Estados Unidos.