Envían mensaje a Melania Trump desde el Guanajuato International Film Festival

GUANAJUATO.-El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés), no ha estado ausente de reivindicaciones políticas. Por un lado, el actor Damián Alcázar no ha ocultado el entusiasmo que le genera el resultado electoral del pasado 1 de julio; se dedicó un minuto de silencio por las películas que Javier Salomón Aceves, Marco Francisco García y Jesús Daniel Díaz, estudiantes de cine asesinados en Jalisco, ya no pudieron hacer; pero también se ha expresado el rechazo a la falta de sensibilidad que ha dejado a menores de edad en la indefensión en la frontera con Estados Unidos.

Sarah Hoch, directora del festival que este verano cumple 21 años destacando lo mejor del cine mexicano e impulsando a nuevos cineastas, portó una chamarra color verde con un mensaje a la espalda, muy similar a aquella que usó Melania Trump al abordar un vuelo con destino a uno de los centros de procesamiento de niños migrantes separados de sus padres o acompañantes. “Realmente no me importa, ¿a ti?”, decía la prenda.

Un contundente “Sí pendeja, we do” lució en la espalda de la también productora durante la alfombra roja del homenaje a la trayectoria de Damián Alcázar.

Fuente: SDP