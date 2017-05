Entusiasmados alumnos de la Secundaria 1 en reinado

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 25 alumnos entre mujeres y hombres participarán este próximo 23 de mayo en el certamen para Rey y Reina de la Secundaria Federal Número 1 “Juvenal Bonne Flores”.

Todas las chicas y chicos se encuentran muy entusiasmados por estar presente en este concurso en donde ganará la persona que más votos obtengan a través de un boteo.

Mireyna Treviño Pruneda de primer grado “F” expresó lo siguiente: “Yo quiero ser reina porque quiero demostrar que la belleza no solo es por fuera, sino también por dentro, me gusta divertirme y sino logro ser reina de todos modos me sigo divirtiendo”.

Itzel Moreno Rueda de tercer grado “A” dijo: “Sería una experiencia muy linda ser reina y tendré un recuerdo de mi juventud, además de que no me rindo muy fácil, porque lucho por todo lo que se pueda”.

Ashley Cazares García de primer “F” señaló: “Me gustaría ser reina porque sería una bonita experiencia y será lindo cuando salga de secundaria tendré un bonito recuerdo”.

Brianna Alexa Sánchez Pecina de primero “D” indicó: “Porque se siente bonito y siempre me ha gustado participar en estos concursos y es mi gran sueño, sería una buena experiencia en mi vida”.

Ángel de Jesús de León Sosa de primer “F” y quien desea ser rey de la secundaria declaró: “Yo quiero ser rey para demostrar que los que no son guapos también podemos ser rey porque no importa quien sea”.

Jennifer Itzel López de primero “E”, mencionó: “Yo quiero ser reina porque quiero mantener la escuela limpia, que haya viernes sociales, buscar que nos pongan aire en los salones, además de contar con bancos nuevos”.

Sophia Esperanza Castillo Rumbo, de primero “E” manifestó: “Quisiera ser reina porque sería muy bonito también para poder hacer algo por mi secundaria como arreglar los baños que no sirven, los vidrios del Escuadrón 201 entre otras cosas que se pueden mejorar”.

Grecia Marely Orduña, de primer grupo “E” explicó: “Yo quiero ser reina porque me gustaría conocer a más personas, quiero ayudar a la secundaria, para limpiarla y tenerla cuidada”.

Así como ellas también estarán participando: Estefanía Santiago Hernández, Fatima García, José Ricardo Lira Ambos, María Cecilia

Mariscal Mil, Luis Alberto Vallejo, Eduardo Daniel Guevara, Astrid Carolina Reyes Resendiz, Arely Lissel Romo Andrade, Priscila Saldaña Vera, Eliseo Alejandro Serrato Cárdenas, Jackelyn Martínez Cruz. Además de Roberto Yahir Zapata Palomo y Astrid Quilantan.