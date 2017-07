Entregan prótesis a damas que sufrieron cáncer de mama

NUEVO LAREDO, TAM.-Este jueves la Asociación Lazo Roza hizo una entrega de 75 prótesis a las damas que ya han sido mastectomizadas, es decir que les han retirado un seno a causa del cáncer de mama, la entrega fue en el módulo ubicado en el Centro Oncológico.

La doctora Berta Estela Pérez Romero fundadora y presidenta de la asociación, indicó que con esta entrega celebra, una campaña más que realizan en bien de las mujeres, la entra de prótesis se efectúa de manera gratuita.

“La importancia de la prótesis es que tiene una forma y un peso similar a los naturales, y eso le da a la mujer un equilibrio en su cuerpo y en su postura, y sobre todo que la hace sentir mucho mejor en su estado de animo y en su presencia”, dijo.

Agregó que lo importante es que las mujeres se sientan lo más naturales posibles, ya que ello influye mucho en su estado de ánimo, en su conducta, en su reincorporación, a una vida social y personal, que en ocasiones por motivos de la cirugía, se ve interrumpida o alterada.

Destacó que cuando algunas mujeres son mastectomizadas, no quieren salir de sus casas, por el hecho de que no encuentran el aspecto que ellas tenían anteriormente, por lo que quieren que eso no ocurra, si no que se incorporen y se sientan bellas como siempre.

La doctora manifestó que para las señoras que no han acudido a realizar la solicitud para que les puedan proporcionar una prótesis, aún están a tiempo de hacerlo, ya que el módulo siempre está abierto por las mañanas dentro del Centro Oncológico.

Precisó que se tienen que anotar por el hecho de que las tienen que medir, para que la prótesis les quede a la medida exacta que se requiere, el costo que tiene cada prótesis si se compra por fuera, es de 25 dolares, mientras que Lazo Rosa las regala.

“Y de 40 a 55 dolares el sostén especial que se requiere especial para soporte, el tiempo de duración de la prótesis es aproximadamente tres años si se le da un buen cuidado, ya que una ves que no se está usando se debe guardar en su estuche especial”, subrayó.

Pérez Romero mencionó que a parte de la prótesis, otorgan pelucas, turbantes, las mallas de compresión, además exhortó a las mujeres realizarse su mastografía cada mes, recordando que el cáncer detectado a tiempo es curable.