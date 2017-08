Entregan camioneta a ganador del torneo Golf Imagen NLD 2017

NUEVO LAREDO,TAM.- Este día el laredense, Ricardo Infante Viramontes, recibió el premio al que se hizo acreedor al acertar el Hole in One en el torneo de golf Imagen NLD 2017.

Este torneo de Golf se llevó a cabo el 24 de junio como parte de los festejos por el 167 Aniversario de Nuevo Laredo y precisamente para quien realizará dicha jugada golfista, se haría acreedor a un Jeep Renegade modelo 2017 como premio.

En las instalaciones de la Agencia Chrysler, Alonso Frías Reyes, gerente de Imagen, Samuel Lozano, titular de Turismo Municipal, Rodolfo González Garza, gerente general de la agencia se llevó a cabo esta entrega a quien después de muchos años y torneos jugados logró esta jugada que le valió el premio.

“Esta es una satisfacción muy grande, después de varios años y de jugar en muchos torneos logre ese Hole in One que me ha valido recibir este premio, aún recuerdo la jugada, golpee la pelota y después de ver como viajaba observe que rebotaba en el piso, me di la vuelta pensando era un tiro como cualquier otro, pero al ver el rostro de mi cady, me di cuenta que había acertado”, comentó Infante Viramontes, quien es originario de Laredo, Texas y pertenece al club Country Club de esa ciudad.