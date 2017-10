EntregaBrasil: La insólita campaña para que Argentina se quede sin Mundial

MÉXICO.- Las enemistades deportivas a veces parecen no tener límite. En esta ocasión, los hinchas brasileños han lanzado una iniciativa en redes sociales para que su Selección se deje perder en su último partido y así los argentinos, eternos rivales de los amazónicos, queden fuera del mundial.

Fue a través de Twitter donde diversos aficionados externaron su postura bajo el hashtag #EntregaBrasil, con el cual proponen que los cinco veces campeones del mundo caigan a propósito ante Chile en la última Jornada de las Eliminatorias de Conmebol para que los pamperos pierdan el boleto a Rusia 2018, toda vez que sus chances se han complicado tras empatar con Perú.

Sin embargo, la Albiceleste depende de si misma para amarrar el quinto peldaño de la general, lo que los haría enfrentar a Nueva Zelanda en el repechaje para la cita mundialista.

Cabe señalar que al exhorto también se unieron algunos fanáticos chilenos que esperan ver a su representación nacional en el Viejo Continente durante el verano próximo.

Amigos brasileños no se olviden de esto #EntregaBrasil #vamoschilectm ! pic.twitter.com/JoZwdtSCUT

Si no clasificamos, no nos pueden eliminar en octavos. No se puede perder esa tradición #EntregaBrasil

— Naty Contreras (@Naty_Contreiba) October 6, 2017