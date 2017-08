Entrega alcalde nuevas vialidades a residentes de la Francisco Villa

Vecinos felicitaron a Rivas Cuéllar por su trabajo al frente del Ayuntamiento, y le pidieron no se olvide de las demás calles “tenemos la confianza en que nos escuchará y no hará caso omiso...como otros", dijo Olga Oralia Serna, madre de familia.

NUEVO LAREDO.- Cumpliendo con su compromiso de disminuir el rezago en pavimentaciones, el presidente municipal, Enrique Rivas, entregó este lunes dos calles con concreto hidráulico en beneficio directo de mil habitantes de la colonia Francisco Villa.

“Empezamos la semana con el trabajo acostumbrado, no hay mejor ejemplo que venir a las colonias, ver a los vecinos de frente y entregarles una calle pavimentada. Así como ahora se acercan muchos vecinos a pedir que no nos olvidemos de sus calles o banquetas, esta pavimentación alguna vez fue una de ellas, y hoy estamos haciendo entrega de la vialidad pavimentada con concreto hidráulico”, dijo el alcalde

El munícipe, acompañado de la regidora del sector, Silvia Fernández Gallardo, arribó a la privada Luz Corral entre Emilio Madero y Pedro Pérez Ibarra, donde inauguró formalmente la pavimentación de cuatro mil 704 metros cuadrados, con inversión de siete millones 331 mil 717 pesos.

La segunda entrega de pavimentación, la realizó en la calle Díaz Lombardo, entre Silvestre Terrazas y Centauro del Norte, donde se invirtió un millón 770 mil 16 pesos, en una superficie de mil 276 metros cuadrados.

En su recorrido por la colonia, el alcalde fue abordado por los vecinos, quienes le manifestaron sus necesidades, también su agradecimiento de los beneficios recibidos. Tal es el caso de la señora Olga Oralia Serna Juárez, quien lo felicitó por su destacada labor al frente del Ayuntamiento, y, le pidió la pavimentación de su calle.

“Le agradecemos porque ya se ve más bonita la colonia, salimos con más libertad, antes no podíamos. Incluso, tengo un recuerdo, me fracturé el tobillo por las condiciones en que se encuentra nuestra calle cada que llueve, ahorita es mucha ventaja lo que se ha avanzado. Felicitamos a Enrique Rivas y al Cabildo por su labor, y le pedimos no se olvide de nuestra calle, también necesitamos pavimentación. Tenemos la confianza que nos escuchará y no hará caso omiso…como otros”, manifestó Olga Oralia

Estas dos obras incluyen: demoliciones, mejoramiento de terracerías, corte de carpeta asfáltica, filtro con piedra bola de 2” a 4”, sub-base, guarniciones, tomas de agua potable, descarga de drenaje sanitario, renivelación de pozos de visita, suministro y colocación de nomenclaturas, suministro y colocación de señales restrictivas, construcción de banquetas.

Por último, el presidente municipal acudió a supervisar la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Luis Aguirre, entre Silvestre Terrazas y Soledad Seañez, la que presenta 60 por ciento de avance físico.

A esta obra, de mil 803 metros cuadrados, se autorizó un presupuesto de dos millones 439 mil 144 pesos, y se estima quede concluida en la primer quincena de septiembre, en beneficio de 300 habitantes del sector.

El alcalde Enrique Rivas estuvo acompañado en este recorrido, por la primer síndica, Dorina Lozano Coronado; segundo síndico, Gustavo Mondragón Bolado; los regidores Imelda Sanmiguel Sánchez, Manuel Canales Bermea, Gerardo Peña Maldonado; el secretario de Obras Públicas, Rubén Ramos García y el director de Obras Públicas, Miguel Medina.