Entran COTSCO y OXXO a mercado de la gasolina

CIUDAD VITORIA, TAM.- La apertura en el mercado de los hidrocarburos tiene en Tamaulipas interesadas a las empresas COSTCO y OXXO en la instalación de gasolineras que operarían junto a sus trabajadores tiendas de conveniencia reveló Carlos Walterio Talancón Ostos tras revelar también que siguen adelante empresas de capital estadounidense que pretender instalar y operar microrefinerías.

“Tenemos también interesadas dos empresas que pretenden instalar y operar microrefinerías y estás buscan algunas condiciones que les permitan ingresar a este mercado, eso generaría una amplia competencia entre quienes se dedican a esta rama de negocios”, señaló.

El Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas señaló que para la instalación de estas microrefinerías, lo que se busca en primera instancia es que puedan extraer petróleo ligero y por ello están llevando a cabo una revisión en diversas zonas del estado.

En el caso de las las empresas interesadas en explotar la venta de combustibles, de lo cual dejó en claro no tiene fecha para el inicio de operaciones, dijo que tanto COSTCO como OXXO parecen ser las más convencidas de hacerlo.

“Trabajarían en todo caso bajo el esquema que ya han venido operando, es decir, poner gasolineros junto a sus tiendas y para ir ganando socios o clientela, lanzar una campaña en la cual se comprometan a vender litros de a litro”, destacó.

Mientras haya un control de precios no hay una buena competencia, COSTCO ya lo está haciendo donde ofrece un mejor precio, su negocio no es la gasolina si no atraer otros más clientes, señaló.

Estas empresas lo que hacen es buscar según el volumen y tamaño que se haga, están viendo dónde invierten también puede agregarse SAMs, que trabajan como lo hace COSTCO, dijo más adelante el funcionario.

Esto no es Mercado, ellos ya lo están haciendo con gasolina de PEMEX, lo que están buscando es importar gasolina y están ofreciendo vender litros de la litro, puntualizó al agregar que no tiene fecha del inicio de operación en Tamaulipas, pero está convencido que en cuanto lo hagan, vendrá a abrir una competencia en este mercado.