Entrada a Expomex costará 40 pesos

NUEVO LAREDO, TAM.- En Septiembre llega la Feria Expomex 2017, con la novedad que se descarta el rumor que contratarán a la quinceañera de San Luis Potosí, Rubí, tampoco habrá la presentación del comediante “Teo” González y el precio de entrada aumentará a 40 pesos.

“Va a estar muy bonito, vamos a hacer un cambio, vamos a descartar a Teo González, vamos a traer a otros artistas que esta pidiendo la gente, como el grupo juvenil Morat, Inspector, Mike Salar, los Tristes Tigres, se estarán combinando con artistas locales”, dijo Sergio Ortega Vela, presidente de Expomex.

Destacó que debido a que celebrarán el 60 aniversario, harán una feria diferente a los demás años.

“Es el 60 aniversario y queremos que la feria sea mejor que otros años, queremos hacerla diferente que otras ferias, hay un incremento de 5 pesos en la entrada, se había acordado cobrar 50 pesos, pero yo no quise eso porque íbamos a perjudicar a las personas, se va a quedar en 40 pesos, creo que estamos bien porque de ahí pagamos artistas y todo”, aclaró.

Sobre el rumor que traerían a la quinceañera Rubí, confirmó que solo era eso, un rumor, y que se están viendo los permisos para la apertura del palenque.

“Sobre Rubí, no, no se de donde salió eso, me comentaban, pero no hemos pensado realmente, que la gente no lo ha pedido, no en lo absoluto. El palenque, esperemos que si, andan gestionando permisos para el tema de cervecería y esperemos que si haya”, concluyó.