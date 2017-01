Enrique Rueda Salazar, 50 años vendiendo ‘cachitos’ de lotería

NUEVO LAREDO TAM.-Enrique Rueda Salazar es un personaje muy querido en Nuevo Laredo; y quién le a dado fortuna a muchas personas de esta ciudad al ofrecerles un billete de lotería. Este año cumple 50 años de vender por las calles del centro de la ciudad los tan famosos “cachitos” de lotería.

El billetero mencionó que se considera un vendedor ambulante dentro de la Lotería Nacional, en 1965 llega a la Ciudad donde una persona el verlo que no tenía trabajo le sugirió que vendiera billetes de lotería, por lo que así los hizo.

Agregó que hoy en día tiene su cartera de clientes muchos de ellos le han pegado al “Gordo” por lo que le han dado una pequeña gratificación, nuestro entrevistado quien es nativo del estado de Durango, manifestó que dentro de la lotería no es obligación de quien se saque un premio darle alguna propina.

“Si le dan a uno algo, es porque el cliente quiere y así lo desea no porque uno se lo pida, la satisfacción de uno es que la persona haya tenido suerte con el billete que le hayamos vendido”, indicó.

Destacó que una de las anécdotas que recuerda es cuando en una ocasión estaba esperando el camión, y aún le quedaban por vender varios cachitos, por lo que cruzó la calle y le dio un cachito a un cliente, quien en ese momento no tenía dinero para pagarlo.

Por lo que le dijo que no se preocupara que al día siguiente se lo podía pagar, y cuál sería su sorpresa que ese cachito era el premio mayor, por lo que el cliente aún cuando lo encuentra por la calle, le agradece que le haya vendido el billete premiado.

“Dentro de los premios que he vendido a habido gente, creo yo para mi es demasiado injusto, si se sacan 240 millones de pesos sin invertir nada, y que ni las gracias me den, Dios que los ayude, yo sigo de frente en mi trabajo”, subrayó.

Rueda Salazar precisó que seguirá vendiendo billetes de lotería mientras Dios le de vida, su labor empieza a las siete de la mañana, mientras se toma una taza de café pone en orden los billetes de lotería, por lo que donde quiere que llega siempre es bien recibido.

“Una vez en mi maleta se me quedó un billete mero a bajo, y dije hay Dios mío ahora que voy a hacer porque yo no juego a la lotería nomás la vendo, y mire el cachito que se me quedó traía un premiesito, fue una bendición muy grande para mi”, concluyó el billetero.