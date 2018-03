Enorme grieta surge en Kenia; podría partir África en dos

KENIA.-El pasado viernes, una enorme grieta apareció en el Valle del Rift, en Kenia. Cientos de familias fueron evacuadas del área y una carretera se colapsó bajo la falla tectónica.

La doctora Lucía Pérez Díaz, del colegio Royal Holloway de la Universidad de Londres, estima que esta grieta es evidencia de que África podría quedar dividida en dos en un futuro lejano.

El pasado 23 de marzo, la cadena BBC reportó que una enorme grieta se había abierto en el Valle de Rift, al suroeste de Kenia. Habitantes del poblado de Mai Mahui huyeron de la zona, al darse cuenta de que ésta se extendía rápidamente.

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing… pic.twitter.com/T5YocDauYj

— BBC (@BBC) March 26, 2018