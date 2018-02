Enoja a Lucía Méndez que la comparen con Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez reaccionó molesta cuando la cuestionaron sobre si Verónica Castro sería una competencia para ella ahora que regresará a la música.

En un principio, Méndez opinó sobre el regreso de Verónica a la música, dijo que le desea suerte, pues cantar no es algo fácil.

Sin embargo, cuando la cuestionaron sobre una posible competencia entre ambas, Méndez enfatizó que ella y Verónica Castro no son iguales.

“No, no, no, ella es conductora, yo soy actriz-cantante, yo tengo tres nominaciones al Grammy, tú dirás, dos americanos y uno latino. Entonces no me estén comparando. Ya no me voy a dejar que me comparen”, señaló.