Enfrenta México riesgo económico

CIUDAD VITORIA, TAM.- Luego de señalar que haber liberado el precio de la gasolina fue un error del gobierno federal pues lejos de bajar su costo es evidente que este ha ido en ascenso, el economista Jorge Lera Mejía, dejo en claro que México enfrenta un grave riesgo económico que está sujeto a la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“Aunque ya no depende de una decisión del gobierno, es un hecho que cada vez está siendo más caro el costo de la gasolina y ahora también de la electricidad, en el primer energético el precio depende de la oferta y la demanda y en cuanto al fluido eléctrico, en Tamaulipas se tiene que seguir impulsando la operación de los parques eólicos para frenar la amenaza de un ajuste a la alza en la electricidad”, dijo.

Lera Mejía, quien forma parte de la Liga de Economistas Revolucionarios en el país, dijo que desde su punto de vista, fue un error el haber liberado el precio de las gasolinas.

“La cuestión de la gasolina y liberación de la reforma energética es para liberar precios en México no es para que baje el costo del combustible, el argumento era porque iban a ser más baratas, en México nada baja más que el sueldo”, señaló.

Agregó que liberar el precio de la gasolina lo que hizo es generar mucho riesgo para que siga aumentando, ya que ello no depende del gobierno, sino de oferta y demanda.

El economista fue claro al precisar que esto deja en evidencia que México está perdiendo competitividad en el renglón de los combustibles, pues recordó que el país importamos más del 60 por ciento de la gasolina y cada vez hay menos petróleo.

“Eso significa que sigue siendo un factor contrario, en la cuestión de los combustibles Tamaulipas tiene una ventaja que es la energía eólica, que es donde podemos tener posibilidades a futuro que explote más su energía eólica, luego de que es evidente que cada vez va a ser más cara la gasolina y la electricidad”, refirió.

El también investigador en economía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas apunto que el hecho de que no se poda finalmente alcanzar la firma del TLC con Estados

Unidos y Canadá en este año, puede también generar un aumento en el costo del dólar, lo que sería gravemente negativo para la economía de nuestro país.

“La posibilidad de que no se firme ese acuerdo comercial impactaría negativamente, inmediatamente el precio de la moneda verde se dispararía y ello generaría una lluvia de aumentos en el país, creemos incluso que el dólar, lo vamos a ver no menos de 18 pesos, si no hay TLC a mediados de este año”, señaló.