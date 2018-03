Enfermos sufren carencias del Issste

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), sigue con falta de equipo como es mastografía, resonancia magnética, así como de electrocardiograma, si un paciente requiere de un estudio especializado, lo debe pagar por su cuenta, luego le reembolsan el dinero.

Así lo dio a conocer el director del nosocomio doctor, Gabriel Mancilla Salinas, quien agregó que el dinero es reembolsable, pero la realidad es que el derechohabiente pierde tiempo buscando otras alternativas, cuando requiere de este tipo de análisis.

“Se tiene falla con el aparato de electrocardiograma, por el momento no estamos realizando mastografías, hay servicios que son subrogados como el de resonancia magnética y de mastografía, pero este último está suspendido porque el contrato terminó y está en período de licitación para renovar el contrato”, señaló.

Destacó que ellos tienen el servicio subrogado y es en el Hospital México-Americano, el detalle es que todos los años se acaba el contrato, después de acabarse el contrato, se hace un concurso a nivel nacional, en este caso es estatal-local y se otorga el contrato.

Señaló que ese procedimiento lleva un periodo de tiempo, aún no se ha asignado otra vez la nueva contratación del servicio, pero no porque no exista, sino porque está en periodo de licitación,por lo que prácticamente muchas veces el paciente paga el servicio.

Precisó que de hecho se le paga el reembolso del estudio porque esta justificado, a nivel estatal en cuanto a la gestión ven que en ese ínter en esa ventana no hubo el servicio y está justificado el pago al paciente, porque no se está proporcionando el servicio.