Enfermos de riñones luchan por sobrevivir

NUEVO LAREDO TAM.- Para Gabriel Rangel pacientes de la Clínica de UNEME Hemodiálisis, no a sido fácil salir adelante después de que debido a la presión alta sus dos riñones ya no le funcionaron, por lo que desde hace tiempo le tuvieron que realizar las sesiones de Hemodiálisis.

El paciente recordó que trabajaba en la construcción donde las tareas son bastante pesadas, un día le empezaron a doler sus riñones, y cuando le realizaron los exámenes el resultado fue que su riñones ya no les funcionaban, desde entonces su vida a tenido altibajos.

“Y debido a esto yo ya no pude trabajar en lo que sabía, en principio tuve muchos problemas con mi familia, con mi esposa porque ya no funcionaba como entes, y pues batalle un tiempo para que mi familia comprendiera que en lugar de hacerme sentir mal, que me ayudarán a salir adelante”, indicó.