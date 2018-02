Enfermo y sin familiares es atendido en Hospital General

NUEVO LAREDO TAM.- A más de un mes de estar internado el paciente Juan Garza González de 30 años de edad en la cama número 4 del Hospital General “Solidaridad”, debido a que presenta problemas de pie necrótico, será sometido a cirugía este sábado donde le amputarán parte de una pierna.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor, Filiberto Martínez Cuéllar Epidemiólogo del nosocomio, quien agregó que el pacientes está internado en el hospital desde el día ocho de enero, con dolor en la manipulación de dicho miembro, el paciente también tiene un fondo psicológico.

“El paciente fue valorado por cirugía y trauma, por lo que desde un principio la mecánica a seguir es realizare una amputación de su pierna derecha, sin embargo por el lado mental del paciente no se le podía hacer gran cosa, ya que no se dejaba canalizar, no se dejaba tocar y en muchas ocasiones manoteaba”, dijo.