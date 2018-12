Enfermo de cáncer pide ayuda para pagar gastos

NUEVO LAREDO TAM.- Para muchas personas estos días son de gran alegría, regocijo y felicidad, no así para la señora, Victoria Costilla quien tiene a su esposo internado en el Hospital General “Solidaridad” por un supuesto cáncer, a parte de que en el Hospital San José tiene una deuda de más cien mil pesos.

La mujer quien mencionó que son originarios de San Luis Potosí, mencionó hace años operaron a sus esposo de cáncer de colón, por mucho tiempo estuvo bien, hasta que un día le diagnosticaron peritonitis, por lo que fue intervenido en aquella ciudad.

“Por lo que de haya lo refirieron a un hospital de aquí por tener Seguro Popular, pero como mi esposo se sentía muy mal lo tenían que tratar de manera urgente, fue por ello que lo lleve al San José, le hicieron un estudio y dijeron que estaba bien y lo conectó, y resulta que no estaba bien”, dijo.

Agregó que en el mes de agosto ya lo habían operado también, donde todo indica que tampoco quedó bien, ya que tenía perforado el intestino, por lo que su esposo sigue con algunos problemas de salud, y ya a gastado mucho dinero que de alguna manera pidió prestado en San Luis Potosí.

Reveló que posteriormente a su esposo el médico le sacó un tumor grande que tenía cerca del vaso, por lo que tenía que llevar esa bola para que le hicieran un estudio para saber que es, solo que para ese estudio tiene que pagar alrededor de seis mil 400 pesos, dinero que ya no le es posible reunir.

Destacó que su esposo Miguel de los Santos le dice que mejor se lo lleve a San Luis Potosí que prefiere morirse haya, pero pues así como está su salud es muy difícil que lo pueda trasladar, de una cosa sí está segura que probablemente tendrá que vender su casa para tratar saldar todos los gastos.

“Yo le pido a las personas de buen corazón que me ayuden ya no traigo dinero ni para gastar aquí, estamos viviendo con una hermana de mi esposo, pero pues también yo se que es difícil estar en una parte donde no podemos ayudar en algo, si alguien me quiere ayudar el número de cuenta es 4169160300483055”, concluyó.