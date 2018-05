Encuentran a menores vendiendo en vía pública

NUEVO LAREDO, TAM.- Personal de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar y de Género (UNEVIG) del Sistema DIF Municipal, atención una denuncia –realizada a través de Facebook- en la cual se indicaba que 3 menores eran obligados a vender semillas en la vía pública.

Los menores Jessica, de dos años 2, Wendy de 6, y Osvin de 12 años, fueron sorprendidos por el personal de UNEVIG cuando vendían, mientras sus padres los “cuidaban”.

Por medio de Facebook se hizo la denuncia por varias personas, quienes señalaban que los niños tenían varios días de ser “explotados” vendiendo en la calle.

El martes por la tarde, el personal de UNEVIG acudió al estacionamiento de Walmart localizado en Reforma entre Lago de Chapala y Emiliano Zapata, donde encontraron a los niños vendedores, a quienes subieron a la unidad del DIF.

Hasta la unidad se acercaron Elizabeth Izamar D. R. y Juan Manuel Z. V., padres de los menores, quienes aseguraron que era la primera ocasión en que ponían a sus hijos a vender en la vía pública.

“Se les llamó la atención y se les indicó que la próxima ocasión en que se les sorprendiera a los niños vendiendo en la calle, serian recogidos por UNEVIG” indicó Sergio Octavio García Garza, Procurador para la Defensa del Menor y la Familia.

“Me molesta ver cosas como estas, hace un momento fui a comprar unas pizzas en la hot and ready que está en reforma frente a Walmart y me dio tristeza ver qué dos niños los mandan a vender semillitas y pasando hambre, mientras que los papás de papita en la sombrita comiendo la niña se acercó con la chica de la ventanilla y le dijo me das agua y la muchacha amablemente le dio una botella de agua fría con la condición que se la tomara ella y no!!!! Ósea mandaron a la niña a pedir agua, no es justo que usen a los niños para satisfacer sus necesidades pónganse a jalar no les faltan pies ni manos y no usen a los niños”, fue la publicación de Eduardo García en el grupo “La Pulga de Nuevo Laredo”, lo que hizo que personal de UNEVIG atendiera el caso de manera inmediata.