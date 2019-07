Encontraron manchas en pulmones de Juan Collado, dice Yadhira Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO.-Yadhira Carrillo dijo que su esposo, el abogado Juan Collado, está bajo supervisión médica porque tiene manchas en los pulmones.

“Están justamente viendo ese asunto porque le encontraron manchas en sus pulmones, pero ya les daremos un escrito donde se explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer», comentó la ex actriz de telenovelas.

Además, Yadhira Carrillo, esposa del litigante, aseguró en entrevista para Suelta la sopa que ni ella ni su esposo tienen beneficios, pues “son muy estrictos” en reclusorio Norte.

«No podemos tener privilegios, no podemos pasar nada que no sea beige. Hay que apegarse siempre a la ley, no puedes buscarte problemas por detalles tan chiquititos», aseveró Carrillo.

Yadhira Carrillo aseguró hace unas semanas que ella se encuentra bien y con fe en las autoridades pues está segura de que “se hará justicia”.

«Estoy tranquila, me encuentro bien, me encuentro en calma, confiando siempre en las autoridades, eso es lo principal, que se haga justicia, nada más», aseguró la esposa del litigante.

Además, comentó que estaría al pie del cañón pues lo hace con amor y muchas ganas de estar con él.

«Estoy muy bien, aquí estaré, al pie del cañón por supuesto, conozco a mi esposo, muchas gracias», declaró.