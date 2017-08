Enaltece Rosalía León el folklore mexicano

NUEVO LAREDO, TAM.- Con 15 años de trayectoria dentro de la industria musical, la cantante mexicana Rosalía León, una promesa del folklore llega con una propuesta que combina los ritmos latinos con el metal y el rock, acompañada únicamente por una guitarra acústica, una guitarra eléctrica y su potente y melodiosa voz.

Luego de haber fundado el concepto ‘Gliese 229’, en 2011, y luego del fallecimiento de su compañero de proyecto Miguel Ángel Losana, con quien recorrió escenarios culturales de México, Estados Unidos y Sudamérica, Rosalía León se mantiene fiel al género que la ha colocado como una de las propuestas en potencia más prometedoras a

nivel internacional y asegura que estar acompañada de la guitarra le ha traído gratas experiencias y demostrar que en un género dominado por hombres, el empoderamiento de la mujer también es posible.

“Conforme ha pasado el tiempo he querido introducir que la guitarra es parte de mi, con la guitarra puedo acompañar mi voz y demostrar que como mujer también puedo participar en un mundo muy varonil, me encanta que me reconozcan con mi guitarra y que sepan que las mujeres tenemos mucho que decir hoy en día”, comentó la interprete reconocida por ganar uno de los primeros lugares del reality show mexicano ‘La Academia’ en su segunda emisión.