En un año podría pasar la tristeza de perder a un ser amado

NUEVO LAREDO, TAM.- Cuando un ser querido parte de este mundo, para que el duelo sea verdaderamente sano, deben pasar por lo menos nueve meses o hasta un año para que el familiar trabaje todas sus emociones, después de ese lapso se puede considerar como un duelo crónico.

Porque incluso hay personas que duran con el duelo tres años o más, otras viven con él toda su vida, después de este lapso se puede considerar como un calvario, ya que a pesar de que han pasado varios años de que el familiar falleció, platican este transe como si acabara de pasar.

La psicóloga, Adriana López Chaparro quien es especialista en Tanatología, mencionó que un duelo ya de por sí es muy complicado, y muy difícil aguantar el dolor, por eso es importante que los deudos hagan una lista de lo que sí tienen, ya que siempre se enfocan a pensar en que el ser querido ya se fue, motivo por lo cual se le presentan otras situaciones.

“Al enfocarnos tanto en lo que ya no tenemos ahora, se no hace un sentido de vacío, y es ahí cuando perdemos nuestro sentido de vida, y se nos viene la depresión, o una tristeza profunda, y dejamos de ver a los que están a nuestro alrededor”, indicó.

Añadió que entre la lista que debe hacer la persona de que es lo que tiene, donde esta en primer lugar la salud, y todas las cosas básicas para que pueda continuar con su vida diaria, porque en ocasiones estas cosas que ya se tienen se dejan en un segundo lugar, y se enfocan a todo lo negativo.

Precisó que al hacer esa lista de lo básico que tenemos, nos vamos a dar cuenta que somos tan afortunados, es cuando ese vacío interno que tenemos se empieza a llenar, ello con los demás miembros de la familia a quienes se le puede entregar el amor y el cariño, y todo lo mejor que tenemos.

Destacó que es importante pensar, como quisiera que nuestro ser querido que fuera recordado, porque a ningún ser querido le gustaría vernos siempre llorando, afligidos, siempre castigándonos, por el contrario a él le gustaría vernos alegres, con amor.

Reveló que las palabras correctas cuando un familiar muere no existen, muchas personas dicen al deudo que Dios lo necesitaba por ello lo mando llamar, pero el deudo podría pensar que él o ella también lo necesitaba, entonces por que lo llamó a cuentas, y puede que hasta se enojen con el Todo Poderoso.

“Otra palabra que es muy socorrida es cuando dicen siento tu dolor, y eso no es cierto porque no sienten el mismo dolor, a lo mejor sí pueden entender por lo que está pasando pero no sienten lo mismo, aún y cuando los hermanos pierden a la mamá o al papá, el dolor es diferente en cada uno”, dijo.

López Chaparro por último manifestó que en esta época es cuando muchas personas se sienten solas por tal o cual situación, y es cuando más se les carga esa soledad, y es cuando se viene a la menta de muchas personas el quitarse la existencia, ella puede atender a quien lo necesita marcando al 867-7359570.