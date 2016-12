En suspenso los autos “chocolates”

NUEVO LAREDO, TAM.- Quedarán pendientes un esquema para legalizar autos “chocolates” y la flexibilidad para la importación definitiva de autos usados americanos, pese a las gestiones de diputados federales para convencer a las autoridades del SAT y de la AGA sobre los beneficios.

En el transcurso de 2016, los diputados federales del PRI se propusieron lograr un esquema que legalice autos “chocolates” así como facilitar la importación definitiva de autos americanos, ambas propuestas rechazadas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), organismo que protege a la industria automotriz fabricante de autos nuevos.

Sin embargo, la diputada federal Yahleel Abdala Carmona considera necesario solucionar el tema de autos “chocolates” porque son un problema social y también propone que deben flexibilizarse los trámites y los requisitos para la importación definitiva.

El lunes, la Secretaría de Economía publicó su decisión de extender hasta el 31 de diciembre de 2017 la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos, con requisitos son la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Los diputados firmaron un segundo punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de la Administración General de Aduanas Tributaria a diseñar un programa temporal para registrar como fronterizos los autos “chocolates”.