En sus mueblerías, empresario da refugio a damnificados

TEXAS.- Un empresario originario de Houston, Texas, demostró que no todos los hombres de negocios se interesan nada más en generar ganancias, aparecer en televisión y jugar a ser presidente (sí te hablamos a ti Donald Trump). Jim McIngvale, dueño de la tienda de muebles Gallery Furniture abrió las puertas de sus tiendas en su ciudad natal para que los damnificados por Harvey pudieran encontrar refugio.

A través de sus redes sociales, quien también es conocido como “Mattress Mack” (Mack colchón) anunció que quienes necesitaran un lugar en donde refugiarse de las tormentas ocasionadas por Harvey, podían acudir a dos de sus tiendas que tiene en Houston. En cuestión de hora, sus almacenes le dieron techo a cerca de 400 personas.

Aunque algunos llegaron por su propio pie, otros más llegaron a las tiendas gracias a la ayuda de los empleados de Gallery Furniture, pues con los camiones con los que se hacen las entregas de muebles fueron utilizados para recoger a las personas que necesitaban un lugar en donde dormir o tener una comida caliente.

En entrevista con medios locales, McIngvale dijo que cuando vio el nivel de devastación que había en Houston decidió abrir sus tiendas de más de 30 mil metros cuadrados. “Me criaron como católico y he continuado con la fe católica a lo largo de mi vida, tratando siempre de hacer lo correcto y esperando ayudar a otros en el camino”, dijo a un canal de televisión de San Antonio.

Our GF N FWRY & GF Grand PKWY stores are open for those in need. If you can safely join us, we invite you for shelter and food. God Bless. pic.twitter.com/IHHgjKmjMY

— MattressMack (@MattressMack) August 28, 2017