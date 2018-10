En primer día de consulta de NAIM, en Tecámac gana Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO.-El primer día de consulta pública para definir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) concluyó este jueves. A las 6 de la tarde, los voluntarios terminaron la primera de cuatro jornadas que tendrá este ejercicio planteado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En Tecámac, municipio del Estado de México donde se encuentra Santa Lucía, se colocaron cuatro casillas para que los ciudadanos pudieran participar en la decisión de continuar con las obras en Texcoco o construir dos pistas en esa base militar.

En la casilla ubicada en el centro de ese municipio, la opción de adaptar la actual base aérea ganó: 245 votos para Santa Lucía, 146 para Texcoco.

Los cuatros voluntarios asignados a dicho punto sacaron de la urna las boletas y las dividieron en tres: a favor de seguir las obras del NAIM, “reacondicionar” el actual aeropuerto, el de Toluca y construir dos pistas en Santa Lucía, así como en votos nulos.

En este caso 12 votos se consideraron nulos porque los participantes escribieron diversas leyendas en las boletas, algunas fueron:

“Es estúpida esta votación. No somos expertos”; “No es sensata porque no cumple con los requisitos de la ley”; “No es consulta porque no cumple con la ley, es opinión”.

Las boletas divididas fueron introducidas en bolsas de plástico y que fue sellada con cinta canela.

“Se está haciendo transparente para que vean que no se están inventando votos de más. Su servidor los va a resguardar en su casa hasta que los entregue el domingo”, aclaró Alejandro Mauries Ortega, encargado de la casilla.

“Es transparente, aquí están los resultados, no podemos inventar votos, no se está ocultando nada a la población, ahorita no puedo inflar los votos yo por uno o por otra”, abundó.