En Prepas no existen novatadas peligrosas

NUEVO LAREDO, TAM.- Gracias al estricto reglamento del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) a nivel nacional, se han evitado algunos problemas, en específico a las novatadas que aún se acostumbran en otros estados, como Chiapas y Durango, donde han costado la vida a algunos jóvenes.

“Aquí en CONALEP, en definitiva no hay novatadas. Me acuerdo en otros tiempos cuando estábamos en prepa de unos 30 a 36 años atrás, sólo era que te rapaban, o alguna otra cosa de iniciación, donde no se corrían más riesgos, y aquí actualmente se tiene prohibido totalmente cualquier acto de indisciplina, ya que inmediatamente son sancionados”, explicó Raúl Posadas Madariaga, director del CONALEP.