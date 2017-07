En pie abrir más tiendas de LICONSA

NUEVO LAREDO.- El proyecto para aperturar al menos 20 lecherías más en Tamaulipas por parte de LICONSA, sigue vigente y la intención es la de ampliar la cobertura entre las familias que habitan, principalmente en el área rural del estado, señaló Héctor Canales, luego de descartar que las expresiones de violencia hayan afectado el trabajo y la labor de este tipo de tiendas.

“No ha habido complicaciones generadas por el tema de la inseguridad que hayan afectado el trabajo diario en nuestras tiendas, diariamente recibimos informes de nuestros 14 promotores, y no han reportado situaciones como estas”, señaló.

El delegado de LICONSA en la entidad señaló que éste personal diariamente recorren los ejidos y comunidades en donde están instaladas las tiendas y puntualizo que, en sus reportes, no hay datos o denuncias que de que algunas de estas hayan sido afectadas y hayan provocado incluso su cierre.

He viajado no te digo que, a todo el estado, pero he estado viajando a algunas zonas rurales y algunos ejidos, estuve en Casas, en la región San Francisco y no he tenido en ningún incidente, señalo.

“Además de ello el personal, ni ninguno de los promotores que tenemos en todo el estado que son 14, me ha reportado ningún tipo de incidente”, insistió.

De cualquier manera, destacó que se han hecho algunas recomendaciones a quienes están a cargo de las tiendas LICONSA para que atiendan los horarios que indican las personas que viven en esas comunidades o áreas rurales.

Ahí se toma en cuenta la opinión de las personas que viven en cada una de esas áreas “y como te digo no hemos tenido ningún tipo de problema, por lo regular lo hacemos durante la mañana o el día, pero como es un programa noble que ayuda a la gente yo espero que así sigamos sin ningun incidente”, puntualizó.

Dijo finalmente que a la fecha se tiene un padrón de 41 mil beneficiarios, y que se está llevando una depuración del padrón para tener con una mayor exactitud el número de familias que son apoyadas con la venta de leche a bajo costo en este tipo de tiendas y se esté llegando a las personas que si lo requieran.

Destaco que de las 20 tiendas que se proyecta abrir en este segundo semestre de este año, las primeras nueve serian ubicadas en Madero, Casas, Nuevo Laredo, Tampico, Miguel Alemán y Victoria.