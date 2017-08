En nueva carta, Duarte llama pederasta, depravado y dictador a Yunes

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de la huelga de hambre que iniciara el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el pasado 17 de agosto, el actual preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, escribió una segunda carta que esta vez hizo llegar al periodista Ciro Gómez Leyva.

En su primera carta, Duarte acusaba “hostigamiento, persecución política y cacería de brujas” por parte de autoridades de Veracruz en contra suya y de sus colaboradores, detenidos por “argumentos ridículos”.

En el nuevo escrito de este lunes 22 de agosto, el político acusado del delito de peculado califica de “pederastia”, “depravación” y de “dictador” al actual gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes.

La carta publicada por Gómez Leyva en su cuenta de Twitter, aclara que su ayuno no tiene que ver con el proceso legal que enfrenta. “Es en solidaridad con mis ex colaboradores que se encuentran injustamente privados de sus libertad en Veracruz y a los que me une un principio de lealtad”.

Advierte que su objetivo es que “dejen de ser rehénes políticos de un dictador que utiliza a la juez Alma Aleida Sosa Jiménez como herramienta política y a la demagogia y el engaño como instrumento para distraer a la sociedad veracruzana del desastre que es su gobierno”.

En la misiva de siete páginas se lanza así contra el mandatario: “Está claro que para Yunes su único trabajo es echarme la culpa de su fallido gobierno, rehuir cobardemente de su responsabilidad y desentenderse de los problemas que tiene Veracruz, aunque tenga al estado incendiado (…) lo único que verdaderamente le interesa es crear un show mediático en contra mía”.

Desde el pasado jueves que Duarte inició su protesta, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México dijo estar al pendiente de su estado físico como lo indica el protocolo, además de que la Unidad Médica del Reclusorio realiza una vigilancia tres veces al día para verificar su salud.

Duarte enumera y asegura que Miguel Ángel Yunes es sinónimo de corrupción porque basta ver como vive él y su familia en México y en el extranjero, “como si fueran de la nobleza a costa del pueblo”. “Es sinónimo de traición porque en su momento utilizó y después traicionó a sus jefes, Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, a estos personajes los utilizó para escalar en su carrera política y crear el imperio económico que sin vergüenza ostenta.