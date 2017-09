En México hay 2 millones de niñas que no van a la escuela: Malala

CIUDAD DE MÉXICO.- En México hay 2 millones de niñas que no van a la escuela, lo cual es un gran desafío que se debe atender.

Así lo dijo la Premio Nóbel de la Paz, Malala Yousafzai, al iniciar el ciclo de conferencias de México Siglo XXI Edición XV “Unidos Reinventamos México” celebrado por la Fundación Telmex-Telcel en el Auditorio Nacional ante más de 10 mil becarios de todo el país.

“En muchos países las chicas son discriminadas, no van a la escuela, esa es una realidad pero ya va cambiando, pero sigue siendo un gran desafío, hay más de 30 millones de niñas que no reciben educación (en el mundo), tenemos mucho que hacer, y debemos de seguir luchando”, dijo en su mensaje.

Sobre América Latina dijo que la falta de educación a las niños no está tan subrayado como en otras regiones de África y Asia, aunque no obstante hizo notar, “más de 2 millones de niñas no estudian en México y la mitad sale antes de terminar la educación secundaria, hay grandes desafíos en México y deben subrayarse a nivel mundial”.

Dijo que en 10 años su sueño es que cada vez haya más chicas que tengan la educación necesaria, “educar a las niñas no solo es benéfico para las niñas sino para toda la comunidad, para el progreso y desarrollo, hay muchos beneficios, debemos despertar nuestra mente y darnos cuenta como puede beneficiar a cada uno de nosotros que las niñas se eduquen más”.

Apuntó que parte de su encomienda es hacer entender a los políticos que la educación es muy importante, pues hay políticos que le dan la mejor educación a sus hijos, y en las mejores escuelas del mundo, pero se olvidan de brindarla a sus representados en sus propios pueblos.