En el Tri se elige al técnico de moda: Caixinha

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Caixinha se dio tiempo de hablar de la selección mexicana durante la conferencia de prensa previo al partido que tendrá Cruz Azul ante Tigres. Enfatizó que aquí existe una tradición de elegir al técnico de moda.

“Creo que en México hay una gran tradición que el entrenador que va es el entrenador de la moda, y ese entrenador es el que gana o ha ganado, y si es así yo no lo veo como un buen punto para trazar un perfil para alguien que tiene que ocupar un determinado puesto que es muy específico”.

Por último, Pedro también se dio tiempo de hablar de la selección mexicana y dijo que aquí hay una tradición de elegir al técnico de moda. Aclaró que él no alza la mano pic.twitter.com/Jpzcq9ESxA — Eduardo Espinosa (@lalofut) August 3, 2018

Eso sí, él se descartó por completo: “A mí en lo particular me gusta trabajar día con día, creo que con 47 (años) y ya algunas canas soy muy joven, espero seguir trabajando a nivel de clubes, así que no es mi ocupación y preocupación, y mucho menos hacer bandera y decir ‘aquí estoy, vengan por mí’, estoy en una institución respetable, que me encanta estar trabajando por ella”, finalizó

Fuente: Milenio