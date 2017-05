En Chivas no deberían estar tan confiados: Cristante

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Cristante, técnico del Toluca, minimiza la ventaja que tiene Chivas y, de paso, les puso un freno a esos ánimos del Rebaño de estar en la final.

“En un campo difícil, donde nosotros no habíamos tenido buenos resultados, sacaron un resultado que termina dándoles cierta ventaja a ellos, por lo menos en los papeles, pero si fuera ellos no me confiaría tanto”, señaló.

Mencionó que a los Diablos nadie le ha regalado nada o como a otros equipos, les han inventado rivales para mantenerse en lo más alto.

“Por números estamos un título debajo, sí es por mercadotecnia, venta y cariño. Es un equipo popular. A dónde vas en el país hay camisetas de Chivas, de Toluca también, pero son menos. Toluca no ha necesitado de esa expansión, ni le han tenido que crear un rival para tenerlo arriba, algo de historia sé. No ha necesitado eso, no es un elemento de ventas. Toluca es una institución seria”, mencionó.

El juego de mañana ante Chivas representa el regreso de Rubens Sambueza a la perla tapatía, luego de haber provocado una doble fractura a Isaac Brizuela. Hernán no ha platicado con su jugador del tema y tampoco considera que sea necesario.

“No la perdió en el partido pasado (la concentración), no veo porque la tiene que perder ahora. Rubens es un profesional, un buen muchacho pese a la controversia que se arma dentro del campo. Es fácil hablar sin conocer, juzgar“, señaló.

Fuente: Excelsior