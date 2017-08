En 2018 solo hay dos caminos: a Palacio o a Palenque, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en 2018 será la última vez que buscará la Presidencia de la República al indicar que “la tercera es la vencida, nada más hay dos caminos: a Palacio o a Palenque”.

Respecto de la designación del abanderado de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador dijo que se va a decidir sobre el coordinador de organización de Morena en la capital “y no se pueden hablar de candidatos, porque habría acusaciones de violar la ley, no pueden haber actos anticipados de campaña”.

Explicó que la elección es de acuerdo con los procedimientos internos del coordinador de ese partido en la Ciudad de México “y es el encargado de la organización de que estén funcionando todos los comités de Morena, porque el propósito es tener un comité en cada barrio, colonia y pueblo, para que no suceda lo del Estado de México, que se roban la elección los de la mafia el poder”.

Sobre las acusaciones contra Ricardo Anaya de supuesto enriquecimiento ilícito, el tabasqueño opinó que “a lo mejor Anaya se peleó con el priista (Enrique) Peña Nieto, estaban muy amigos, pero ahí en la mafia también se sacan sus trapitos al Sol”.

En los municipios de Escuinapa y Rosario, Sinaloa, y al ser cuestionado respecto de si estos pleitos le conviene a su instituto político, respondió que “el PRI y el PAN son lo mismo, y Morena va a enfrentar a los dos partidos, porque son instrumentos de la mafia del poder”.

En ese sentido, explicó que “van a tratar de frenarnos con sus dos candidatos, el que impondrá al estilo de siempre Peña Nieto, y al que la mafia del poder le diga al PAN y PRD”.

En cuanto a que a decir de una buena parte de la población del país el sistema electoral mexicano no es confiable, y ponen como ejemplo lo sucedido en el Estado de México el pasado 4 de junio, el líder de Morena enfatizó que “ahora hay más gente, no es lo mismo el fraude allá que extender, reproducir ese modelo fraudulento a toda la República, no va a poder Peña”.

Manifestó que Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón… ¡toda esa maleantada!, quieren echarnos montón, pero no van a poder, la gente quiere el cambio y le están dando su confianza”.

Finalmente, lamentó que el gobierno federal no informe de los avances en la investigación del periodista Javier Valdez Cárdenas.

“No se aclara nada, no se castiga a los responsables, es muy lamentable que suceda esta situación de violencia en el país, pero esto cambiará cuando se den las elecciones y que ya se haga un lado al gobierno corrupto, pues actualmente no hay una frontera, una división entre delincuencia y autoridad, es lo mismo”, remató.