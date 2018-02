Empresario acusa a Julión Álvarez de desleal y agresivo

El ex manager informó que no busca hablar mal de Julión. [Agencias]

El ex manager informó que no busca hablar mal de Julión. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Julión Álvarez sigue protagonizando escándalos, y mientras continua su investigación sobre un supuesto lavado de dinero de parte de las autoridades estadounidenses, el artista enfrenta las acusaciones del empresario Domingo Chávez, quien ha trabajado con muchos artistas del género regional mexicano.

Desde la plataforma de Remex Music, el empresario subió un video, en el que habla de su relación que llevó con el cantante de norteño banda.

En respuesta a algunos comentarios y calumnias que al parecer a hecho Julión Álvarez.

El ex manager informó que no busca hablar mal de Julión, sino que simplemente desea que la gente conozca cómo es verdaderamente el intérprete.

Domingo Chávez expuso que ha recibido una serie de preguntas de la gente, que se resumen en las sigueinetes:

¿Cómo es realmente Julión Álvarez?

¿Es verdad que es amigo del presidente de México y de algunos gobernadores?

¿Con quién está casado Julión?

¿Es cierto que ya no tiene dinero, que se lo quitó el gobierno?

¿Es cierto que es muy agresivo tanto con hombres como con mujeres?

El video tiene una duración de 10 minutos, en los que Domingo sólo responde la primera pregunta, y dejó abierta las siguientes para otro momento.

El ex manejador termina el video diciendo que si la audiencia desea que siga respondiendo las demás preguntas, se lo hagan saber y que con gusto lo aclarará.

“Ahora soy famoso gracias a Julión Álvarez, un ex artista de nuestra empresa al hablar tantas cosas y calumnias de un servidor”.

“Ahorita no se trata hablar mal de Julión, simplemente sin ofender, y ser neta es que podemos hacerlo”.

“Es una persona desleal, mentirosa, incumplida, es sangrón, un mucho creído, muy agresivo con mal carácter, es muy prepotente, malagradecido y ególotra”, comentó Domingo Chávez.

El empresario explicó: “Yo no pienso que una persona pueda ser desleal con las personas que te sacaron del bar de mala muerte donde cantabas por 100 pesos la noche y que después (digas) ya soy Julión Álvarez ustedes no tienen nada que ver conmigo”.

“Creo que Julión se subió arriba de un ladrillo y se mareó, o no trae bien pegadas las suelas del zapato al piso, es de los que con cualquier cosita se despegan y se van a las nubes y se sienten superior a cualquier ser humano de este planeta”.

En sus palabras

“Es rajón e incumplido, sin palabra que no cumple con contratos en la mano, los firma pero no va a valer, porque no es una persona que aprecie su palabra o trate de cumplir”.

“En este mundo y en el México que se vive tenemos que ser agradecidos con la gente que te da la mano y te ayuda”

“Espero que por el bien de su carrera, de mucha gente que vive de él, componga el mal rumbo que lleva”.

“Esperemos un milagro, que lo veo difícil porque a parte de estos adjetivos falta el más pesado o fuerte que se puede llamar delincuente o delincuencia, por eso está culpado por el gobierno de Estados Unidos al lavado al dinero… él exageró en su avaricia”.

Antecedente

Hace algunos años, la empresa Remex Music y sus directivos (Domingo y German Chávez) enfrentaron un pleito legal contra el cantante chiapaneco luego de acusarlo por incumplimiento de contrato de diversas presentaciones que debían realizarse en Monterrey, así como la falta de pago de regalías de temas que grabó en esa empresa.

¿Qué es Remex Music?

Es la empresa líder de representación artística y disquera más estable y de mayor éxito dentro del Género Regional Mexicano. Fue creada hace seis años por los empresarios Domingo y German Chavez, quién es el director general y lleva 30 años en la industria.

Pesado, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, La Leyenda, Saul El Jaguar, Leandro Rios, Fidel Rueda, Banda Tierra Sagrada, Diego Herrera y Pancho Uresti entre muchos otros, hacen de dicha empresa el consorcio de la música más fuerte actualmente.