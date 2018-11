Empresa no ha apoyado a víctimas de carambola: familiar

Violeta Lomas, madre de Dafne Anaya, quien resultó herida durante el accidente en la carretera México-Toluca dijo que debe 370 mil pesos por gastos médicos; el jefe de Gobierno dijo que si empresa no responde, fincarán responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.-Violeta Lomas, madre de Dafne Anaya Lomas, quien resultó lesionada luego de que un tráiler embistió varios vehículos en la carretera México-Toluca, señaló que la empresa no se ha hecho responsable de los gastos médicos y que hasta el momento, debe 370 mil pesos.

“Nadie se está haciendo responsable (de la deuda), no ha dado la cara la empresa, la autopista federal tiene un seguro (…) Ahorita de dos días, aproximadamente van 370 mil pesos, desafortunadamente va a tardar, no sé, de cuatro a seis semanas, aparte la rehabilitación, la terapia, lo que requiera mi hija para estar al cien por ciento”, acusó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Ayer, Dafne Anaya fue trasladada al Hospital ABC en Santa Fe para su atención médica; su madre explicó que está en coma inducido con múltiples fracturas en el cuerpo, la cara y “un problema en cerebro”.

Al respecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que están buscando que la empresa se haga responsable y que si no lo hace, se comenzarán procedimientos para fincar responsabilidades.

“Se manifestaron los representantes legales de la empresa a la Procuraduría General de Justicia, el día de hoy ya no acudieron a la fiscalía, lo que estamos haciendo es solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que determine la legalidad de operación de esta empresa.

“Si no vemos que existe esta plena voluntad de ayudar, vamos a empezar a fincar responsabilidad por la operación que deben tener, si la empresa no responde, vamos a apoyar a víctimas”, puntualizó.