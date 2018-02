Empresa de Emiratos Árabes lanza la primera leche de camello para bebés

ESTADOS UNIDOS.- Como es sabido, la ingesta de leche de vaca puede provocar una fuerte reacción debido a que la proteína de la leche provoca alergias en chicos de entre uno y tres años de edad. Por esta razón, una empresa de Emiratos Árabes presentó la primera fórmula para niños hecha de leche de camellos.

Camelicious Innovations really are Making a Difference to consumer's.

ANUGA 2017 Winning the Innovation prize with the Endurance drink.

Now The World’s First Camel milk baby formula, Suitable for those with CMPA

Many great new game changing products still to come in 2018 pic.twitter.com/PABM1FACOR

— Camelac (@MartinLilley1) February 20, 2018