Empleado de Twitter suspendió la cuenta de Trump en su último día de trabajo

E.U.- La cuenta de Twitter de Donald Trump fue suspendida ayer brevemente y durante 11 minutos se apagó el megáfono virtual de la actual presidencia de Estados Unidos.

“Mi cuenta de Twitter fue desconectada durante 11 minutos por un empleado rebelde,Yo diría que el mensaje está llegando y tiene impacto”, tuiteó Trump el viernes por la mañana, tomando a la ligera la desconexión que tomó por sorpresa a muchos de sus millones de seguidores.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017