Emite Sistema DIF recomendaciones en uso de redes sociales en menores

NUEVO LAREDO, TAM.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del departamento de Psicología, presentó una serie de recomendaciones a padres de familia sobre el uso de redes sociales para evitar comportamientos antisociales.

Silvia Castro Sauceda, encargada del área, mencionó sobre los factores y causas que influyen en el comportamiento de los menores, así como la forma en cómo abordar la problemática por parte de los padres.

Agregó que la etapa por la que atraviesan los menores, de ser niños a adolescentes, se les hace muy fácil poder imitar conductas y no miden los riesgos y las consecuencias que pueden ocasionar.

La experta aconsejó estar pendiente de lo que hacen sus hijos, quiénes son sus amistades, cuáles son sus intereses y de ahí intervenir y evitar situaciones de riesgo.

Sugirió que es muy importante administrar los tiempos para las actividades en los niños; así como hay tiempo para trabajar, para comer, para dormir, también hay que limitarlos para el uso de redes sociales.

“Como papás tenemos que organizarnos y supervisar que los niños no le dediquen más tiempo de lo debido, esto implica mayor responsabilidad porque se tiene que estar presentes y que no cuidar que no estén en riesgo”, informó.