Embarazada sale de Cuba con el sueño de llegar a EU

NUEVO LAREDO TAM.- Para la cubana Alingari Cruz no le fue nada fácil llegar a esta frontera con la intención de cruzar a Estados Unidos, ya que salió de Cuba sola y con cinco meses de embarazo, dejando allá a sus hermanos y a sus padres, ahora su futuro es incierto.

Señaló que hizo la travesía desde Colombia cruzando incluso por la selva y no tiene ni idea donde nacerá su hijo, en todo este tiempo no había tenido la oportunidad de recibir una consulta médica, hasta este jueves a través del módulo de salud que instaló la Jurisdicción Sanitaria 5 en la Plaza Juárez.

“Yo me estaba atendiendo antes de salir de Colombia, pero prácticamente en toda la travesía no me he podido atender, he estado tomando las prenatales pero no me he podido realizar una ecografía”, dijo.