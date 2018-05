Embajada rusa reprueba campaña de cervecera mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- La embajada de Rusia en México reprobó la campaña publicitaria que una compañía cervecera lanzó en medios de comunicación para invitar a los aficionados a gritar “¡Ehhh… Puuuutin!” en lugar del “¡Ehhh puuuuto!”, que es sancionado por la FIFA.

El embajador de la Federación Rusa, Eduard R Malayán, sostuvo que su país no es “tonto” y entienden perfectamente el juego de palabras por lo que sugirió que los aficionados no lo hagan o podrán ser sancionados.

“Eso no es aceptable (campaña de Victoria). En nuestro país no tenemos la costumbre de gritar los nombres de personalidades de la política en los estadios. Lo que propone la cervecería es una situación en la cual no somos tan tontos para o entender que es un juego de palabras, por eso lo rechazamos categóricamente”, sostuvo el embajador.