Elon Musk también le da la espalda a Trump

WASHINGTON.- Después de que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunciara ayer la salida de su país del Acuerdo de París, Elon Musk, dueño de Tesla y parte del grupo de asesores del consejo presidencial, anunció su salida del mismo debido a que el Acuerdo de París busca frenar el cambio climático que trae graves consecuencias al medio ambiente en todo el mundo, y las decisiones de su presidente no concuerdan con las de Elon Musk.

Musk ya había advertido antes de que la decisión de Trump por sacar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, que en caso de que esto pasara abandonaría el consejo, y una vez que se hizo oficial la salida de los Estados Unidos el dueño de Tesla tuiteó lo siguiente:

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017