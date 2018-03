Elon Musk borra páginas de Facebook de Tesla y SpaceX

CIUDAD DE MÉXICO.-Este viernes fueron eliminadas las páginas de Facebook de la empresa de transporte aeroespacial SpaceX y la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, ambas compañías fundadas por el magnate Elon Musk quien respondió así al llamado en contra del uso indebido de datos en la plataforma social.

De hecho, Musk asegura que ni siquiera sabia que sus empresas contaban con una página en Facebook:

I didn’t realize there was one. Will do.

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018