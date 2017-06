Elon Musk batea a Donald Trump

WASHINGTON.- Elon Musk, inventor, inversor y empresario sudafricano, cumplió su palabra: si Donald Trump retiraba a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, él renunciaría como asesor del presidente.

El director ejecutivo de Tesla Motors tuiteó poco tiempo después del anuncio de Trump: “Abandonaré el consejo presidencial. El cambio climático es real. Salir de París no es bueno para Estados Unidos o para el mundo”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que retira a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

— Elon Musk (@elonmusk) 1 de junio de 2017