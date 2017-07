Ellos serán los coaches de La Voz Kids

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede que La Voz Kids no haya tenido tanto rating como se esperaba pero Televisa no se rinde. La empresa lanzará una nueva temporada en la que podrían aplicar, o no, la misma fórmula.

Los coaches son nada menos que Carlos Rivera, Julión Álvarez y Lucero. Aún es un misterio quién será la o el conductor.

El reality de canto infantil comenzará a grabarse el 24 de julio y se transmitirá el próximo año.

Por otra parte, La Voz (de adultos) tiene en la mira a Laura Pausini, Carlos Vives y Maluma como coaches.

Fuente: SDP Noticias