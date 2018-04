Ellos quieren juguetes y bicicletas

NUEVO LAREDO, TAM.- El Día del Niño está muy cerca y con ello un sin fin de posibilidades para consentir a los más pequeños del hogar, pues en la actualidad, los niños prefieren que les regalen artículos electrónicos, juguetes y bicicletas.

Así lo refleja un sondeo realizado a niños y niñas, de entre 2 y 11 años, que en su mayoría afirma que prefiere un juguete.

Para el pequeño Santiago Misael Cantú de tan solo seis años de edad, ser niño significa jugar, correr y ser feliz.

“Soy muy feliz, me gusta mucho jugar con mis hermanos, me gusta celebrar este día porque me divierto mucho, a mí me gustaría que me regalaran un muñeco de max Steel para completar mi colección”, expresó el pequeñín mientras jugaba con su hermanita.