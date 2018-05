Ellen Page actuará en nueva serie LGBT de Netflix

La serie estará a a cargo de la directo de "Orange Is The New Black".

E.U.-Netflix anunció que prepara el remake de una de las historias con temática LGBT más importantes de la televisión. Se trata de “Tales of the city” y si la noticia no te emociona suficiente aún es porque te falta saber que una de sus protagonistas será la actriz Ellen Page.

La serie está basada en una trilogía escrita por Armistead Maupin que relata el día a día de los residentes de una pensión en el 28 de Barbary Lane en San Francisco(ciudad mundialmente conocida por su papel en el movimiento LGBT).

Como te imaginarás, entre los personajes de “Tales of the city” hay lesbianas, gays, trans y bisexuales y a lo largo de diez capítulos podremos conocer sus historias.

A cargo de la realización de la nueva versión de este drama cómico está Lauren Morelli a quien seguro recuerdas por su trabajo como directora de “Orange Is The New Black”.

Aunque se dice que dos de las actrices de la serie original se unirán a esta producción (Laura Linney y Olympia Dukakis), aún falta conocer al resto del reparto.

Ojalá pronto tengamos la fecha de estreno de esta serie que seguro se convertirá en un éxito.