Ellas serán las presentadoras en los SAG Awards

ESTADOS UNIDOS.- Gina Rodríguez, Mandy Moore, Marisa Tomei, Olivia Munn y Rosanna Arquette serán algunas de las presentadoras el domingo en la ceremonia de los premios SAG.

Niecy Nash, Maya Rudolph y la presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla Gabrielle Carteris también forman parte de la lista de presentadoras anunciada el miércoles.

Los Premios SAG a las actuaciones destacadas del cine y la televisión tienen este año como principales nominadas a la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y la miniserie Big Little Lies.

El premio SAG es uno de los pronosticadores más confiables para los Oscar en las categorías de actuación.

Halle Berry, Dakota Fanning, Lupita Nyong’o, Emma Stone y Kelly Marie Tran también entregarán premios en la gala del domingo en el Shrine Auditorium en Los Ángeles.

Kristen Bell será la anfitriona de la premiación, que por primera vez en sus 24 años de historia tendrá a una maestra de ceremonias.