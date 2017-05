¡Ellas quieren ser militares!

NUEVO LAREDO, TAM.- Cinco mujeres, cinco conscriptos del Servicio Militar Nacional, que decidieron vivir esa experiencia en forma voluntaria.

Este viernes en las instalaciones del Cuartel Militar Macario Zamora, de Nuevo Laredo, este medio informativo tuvo la oportunidad de entrevistar a cuatro mujeres de 5 que prestan su servicio militar en forma voluntaria, durante la ceremonia de Juramento a la Bandera, que este 5 de mayo efectuaron los 400 conscriptos del Servicio Militar Nacional.

“Me atrae del ejercito y por ello estoy dando servicio militar voluntario, la organización, disciplina y el amor que sienten por la patria, para defender y ayudar a la gente, estoy decidida a formar parte del ejercito mexicano, desde ahora me siento orgullosa de estar aquí”, comentó Saylin Torres Bolen, quien tiene 18 años.

Por su parte Mildred Jackeline Rosales Ponce, quien también cuenta con 18 años, a ella siempre le llamo la atención aprender cosas diferentes, es por ello que ella su inspiración a ese deseo de formar parte del ejercito.

“Primero tengo que concluir el servicio militar voluntario, luego al concluir tengo que ir a la Policía Militar a Monterrey Nuevo León, para realizar unos exámenes, esto me gusta quiero ayudar a la gente en desastres y también cuando se encuentren en malas condiciones, ese es mi mayor anhelo ser militar”, concluyó Rosales Ponce.

Jocelyn García Menchaca, tiene 20 años, ella ha definido que al terminar el servicio militar, quiere ingresar a un plantel militar, pero primero espera terminar el TSU en la carrera de logística en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.

“Mi sueño es ser militar, pera defender a mi patria y a los ciudadanos, aquí he aprendido mucha disciplina, nadie nos falta el respeto, la SEDENA creo yo siempre será una buena oportunidad especialmente para los jóvenes que no encuentran su camino y no trabajan pero tampoco estudian”, concluyó.