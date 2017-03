Ella es ama de hogar, esposa, mamá y dueña de una vulcanizadora

NUEVO LAREDO, TAM.- En un negocio que se creía de hombres, Sandra Leiva González se ha abierto camino para desempeñarse exitosamente en la compra venta y reparación de neumáticos usados.

Leiva González es admirada y respetada por sus clientes por su desempeño como administradora de un negocio multiservicios que consta de compra venta de llanta usada, autolavado y taller mecánico.

Oriunda del estado de Guerrero, desde hace 13 años Sandra llegó con su esposo y 4 hijos a Nuevo Laredo a visitar a un familiar pero se quedó en la ciudad, ya que en ella vió gran oportunidad de crecimiento y un lugar de mucho provecho para el que quisiera lograrlo.

A pesar de llevar con éxito el negocio desde hace 4 años, Sandra Leiva comenta que no ha sido fácil interactuar con clientes que se rehusan a tratar o negociar con una mujer en un ambiente que todavía es catalogado como de hombres, pero eso no ha sido impedimento para llevarlo a cabo, ya que de éste negocio se cubren necesidades para la familia, tanto de sus hijos, dos de ellos con estudios de ingeniería, uno con carrera técnica y el otro aún estudiante de ingeniería.

Doña Sandra no deja sus responsabilidades domésticas por hacerse cargo del negocio, ya que todos los días les hace de comer a su familia y trabajadores y eso reconocen con admiración y cariño su esposo Epifanio Flores Benites y César Flores Leiva, quien es el segundo de sus cuatro hijos y es el que lleva a cabo las tareas en el autolavado.

“Que mi esposa sea la encargada me ha ayudado a que el negocio no se vaya para abajo por que a veces me desespero y ella es muy buena para la administración y es muy consciente de los gastos que llegan cada mes”, comentó Epifanio Flores.