Elizabeth del PT es ama de hogar y quiere ser diputada

NUEVO LAREDO, TAM.- En su visita a Líder Informativo, la candidata del Partido del Trabajo (PT) a diputada local por el Distrito 3, Elizabeth Rodríguez, compartió sobre su persona, siendo un ama de casa, con la única intención y visión de ayudar al más necesitado.

“Soy un ama de casa, independiente, luchadora, trabajadora, crié un nieto ciego, que ya ahorita está en la universidad, doy además clases a niños con discapacidad visual y sin recursos, y estoy aquí porque mi nieto me convenció, yo no soy política, y había rechazado la propuesta, pero mi nieto me dijo lo que yo le enseñé, que el no se puede, no existe entre nosotros, y aparte, para apoyar a gente con necesidades”, explicó Elizabeth Rodríguez.