“Élite” de Netflix, misterio y drama para jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de “Las chicas del cable” y “La Casa de Papel”, Netflix apuesta por el público joven con el thriller “Élite”.

La serie, que se estrena el viernes en la plataforma de streaming, sigue a un grupo de amigos en “Las Encinas”, una escuela de lujo a donde llegan tres estudiantes de clase trabajadora luego que la construcción de su escuela pública colapsara. Los nuevos estudiantes no son recibidos con los brazos abiertos, y a las inevitables diferencias de clase se suma un asesinato.

La actriz mexicana Danna Paola, quien interpreta a Lu, una de las estudiantes adineradas, describió el drama de la serie como “efervescente, desinhibido, inmediato”.

“La palabra que más nos gusta usar es crudo”, añadió.

El uniforme de las chicas con minifaldas y saco, así como la corbata de los chicos y sus pantalones sastre, podría recordar a la telenovela “RBD” que marcó a toda una generación y que todavía tiene muchos fans en Latinoamérica. Pero no hay que dejarse engañar por esa primera impresión.

“Aquí no hay música, aquí hay un asesinato”, dijo Paola.

“‘Nada es lo que parece’ es la base sobre la que está construida la serie”, dijo Miguel Bernardeau, quien interpreta a Guzmán, el líder de los estudiantes ricos que hostigan a los pobres, quien es novio de Lu. “Está llena de preguntas, eso me gusta mucho. Yo como una persona muy joven me gusta mucho que no se me tome por tonto”.

En los primeros capítulos hay escenas de sexo y drogas, además del misterio del asesinato ocurrido en la escuela. Pero “Élite” no se queda ahí: presenta historias como la de Nadia (Mina El Hammani), una estudiante de origen palestino que es discriminada por llevar su hiyab (pañuelo) en la cabeza.

“Va de todos los temas posibles que abarcan el mundo y la juventud y es una juventud bastante madura. Es una manera de llevar inteligentemente estos temas”, dijo Danna Paola, quien encontró en su bandeja de correo no deseado la invitación para hacer el casting para la serie.

La estrella de “María Belén”, “Atrévete a soñar” y “José José: El príncipe de la canción” hizo su prueba en diciembre y en enero estaba en Madrid para rodar seis meses. Dijo que pensaba encontrar algo diferente a México en cuanto al clasismo, pero se topó con que también hay grandes diferencias de clase en España.

“Es muy parecida la manera de llevar la vida en esta parte clasista”, dijo Paola, cuyo personaje es mexicano. “Esta es la oportunidad también de enseñarle al mundo y decir ‘esta es tu realidad y está reflejada en esta serie’. Tienes miedo de verte a ti mismo en cada uno de los personajes”.

“Es un problema global”, agregó Bernardeu. He estado en India, en Indonesia, en Singapur, es una cosa que ves en el día a día. Es muy real meterlo en una serie, es necesario… Le da un tono real y la humaniza”.